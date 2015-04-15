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“المستريح”: “30 مليون” كل ما جمعته من المواطنين

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“المستريح”: “30 مليون” كل ما جمعته من المواطنين “المستريح”: “30 مليون” كل ما جمعته من المواطنين

المستريح

أكد رجل الأعمال ” أحمد مصطفى ” الشهير بـ ” المستريح ” ردا على سؤال رئيس هيئة المحكمة الإقتصادية التي تنظر أمر منعه من التصرف في أمواله حول حجم الأموال التي تلقاها من الناس بأنه لا يتجاوز العشرين أو الثلاثين مليون جنيه.

وطالبت النيابة في بداية جلسة اليوم تأييد أمر المنع كما قدمت قائمة بالمبلغين في حقه الذين بلغ عددهم 311 بالإضافة لصورة من القرار الصادر من النائب العام بخصوص المنع إضافة لأمر إحالته في القضية.

وبالعودة للمستريح ، شدد رجل الأعمال على عزمه ومقدرته رد الأموال التي تلقاها من المجني عليهم ، مشيراً إلى أنه يعمل منذ 6 سنوات في عقود مشاركات بمجالات كروت الشحن و العقارات و السيارات.

وكانت النيابة قد أسندت لـ ” المستريح ” اتهام تلقي أموالاً من المواطنين بمبلغ يقدر بـ 32 مليون جنيه لتوظيفها بالمخالفة القانون ، وكان النائب العام قد قرر في وقت سابق إحالة المتهم للمحاكمة العاجلة بتهمة النصب وتوطيف الأموال بالإضافة للتحفظ على أمواله و أموال أفراد أسرته.

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