إخلاء سبيل المتهمين بأحداث شغب قرية الجلاء فى مركز سمالوط بالمنيا

قررت نيابة سمالوط إخلاء سبيل المتهمين فى أحداث الشغب بين مسلمين ومسيحيين التى شهدتها قرية الجلاء التابعة للمركز بعد إقرار الطرفين بالتصالح.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على 35 من الطرفين وحررت المحضر اللازم وأحالته إلى النيابة التى أمرت اليوم بإخلاء سبيلهم بعد إجراءات التصالح بين الطرفين خلال جلسة صلح عرفية تم التوافق فيها حول الأوضاع القائمة.

كانت شهدت قرية الجلاء اشتباكات بين المسلمين والأقباط والتى أسفرت عن إصابة 9 أشخاص، وذلك بسبب قيام مجهولين برشق سيارة تستقلها طالبات أقباط بالطوب والحجارة.