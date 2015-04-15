أخبار عاجلة

البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر -
ننشر أسماء ضحايا انقلاب سيارة عروسين في ترعة بالدقهلية -
الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

إخلاء سبيل المتهمين بأحداث شغب قرية الجلاء فى مركز سمالوط بالمنيا

Google+ Print
إخلاء سبيل المتهمين بأحداث شغب قرية الجلاء فى مركز سمالوط بالمنيا إخلاء سبيل المتهمين بأحداث شغب قرية الجلاء فى مركز سمالوط بالمنيا
قررت نيابة سمالوط إخلاء سبيل المتهمين فى أحداث الشغب بين مسلمين ومسيحيين التى شهدتها قرية الجلاء التابعة للمركز بعد إقرار الطرفين بالتصالح.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على 35 من الطرفين وحررت المحضر اللازم وأحالته إلى النيابة التى أمرت اليوم بإخلاء سبيلهم بعد إجراءات التصالح بين الطرفين خلال جلسة صلح عرفية تم التوافق فيها حول الأوضاع القائمة.

كانت شهدت قرية الجلاء اشتباكات بين المسلمين والأقباط والتى أسفرت عن إصابة 9 أشخاص، وذلك بسبب قيام مجهولين برشق سيارة تستقلها طالبات أقباط بالطوب والحجارة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365