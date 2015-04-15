إخلاء سبيل المتهمين بأحداث شغب قرية الجلاء فى مركز سمالوط بالمنيا

قررت نيابة سمالوط إخلاء سبيل المتهمين فى أحداث الشغب بين مسلمين ومسيحيين التى شهدتها قرية الجلاء التابعة للمركز بعد إقرار الطرفين بالتصالح.إعلان - Ads إعلان - Ads
وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على 35 من الطرفين وحررت المحضر اللازم وأحالته إلى النيابة التى أمرت اليوم بإخلاء سبيلهم بعد إجراءات التصالح بين الطرفين خلال جلسة صلح عرفية تم التوافق فيها حول الأوضاع القائمة.
كانت شهدت قرية الجلاء اشتباكات بين المسلمين والأقباط والتى أسفرت عن إصابة 9 أشخاص، وذلك بسبب قيام مجهولين برشق سيارة تستقلها طالبات أقباط بالطوب والحجارة.