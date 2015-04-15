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جنايات المنيا تستأنف جلسة محاكمة 119 إخوانيًا في أحداث شغب بسمالوط

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جنايات المنيا تستأنف جلسة محاكمة 119 إخوانيًا في أحداث شغب بسمالوط جنايات المنيا تستأنف جلسة محاكمة 119 إخوانيًا في أحداث شغب بسمالوط

صورة أرشيفية

استأنفت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات المنيا، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار حفنى عبد الفتاح حفنى، جلسة محاكمة 119 من أنصار مرسى متهمين بإرتكاب أعمال عنف وشغب بمركز سمالوط، عقب فض إعتصامات أنصار الرئيس المعزول.

وكانت نيابات شمال المنيا برئاسة المستشار عبد الرحيم عبد المالك، أحالت 119 متهماً من عناصر الإخوان إلى محكمة الجنايات، بتهم التظاهر وإرتكاب جرائم يعاقب عليها القانون فى التعدى على منشأت عامة وخاصة، وإقتحام قسم شرطة سمالوط، وحرق مبنى المحكمة والنيابة الإدارية والنيابة العامة ومبنى مجلس المدينة.

وذكر قرار الإحالة إن تلك الجرائم إقترنت بجرائم جناية القتل العمد، حيث إن المتهمين وأخرين اشتركوا فى قتل رقيب الشرطة مصطفى صالح محمد إدريس، وخفير نظامى أحمد عباس خليفة، قتلاً عمداً مع سبق الإصرار والترصد، كما إقترنت جرائم القتل بإقتحام قسم الشرطة مكان الواقعة والإستيلاء على أسلحة القسم، وإحداث إصابات فى صفوف بعض الأهالى ورجال الشرطة طبقاً للتقارير الطبية المرفقة بمحاضر التحقيق، وإستخدام الإرهاب والترويع بما يكدر الأمن والسلم العام.

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