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“هلال” يجري تغييرًا في العلاقات الزراعية الخارجية

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“هلال” يجري تغييرًا في العلاقات الزراعية الخارجية “هلال” يجري تغييرًا في العلاقات الزراعية الخارجية

صلاح هلال

قرر الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، تكليف الدكتورة دينا الخشن بالأشراف على الإدارة المركزية للعلاقات الزراعية الخارجية، وذلك بدلاً من الدكتور مجدي مدكور المشرف الحالي على الإدارة.

وجاء ذلك بناء على القرار الوزاري رقم 532 لسنة 2015 ، الصادر صباح اليوم والذي ينص على تكليف الدكتورة دينا عبدالعزيز فاضل الخشن “رئيس بحوث بمعهد الهندسة الوراثية”، بالإشراف على الادارة المركزية للعلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي بالإضافة الى عملها، وإلغاء كافة القرارات الاخرى التي تتعارض مع أحكامه.

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