المعمل الجنائي يُعاين 17 منزل التهمتهم النيران بسوهاج‎

قام، منذ قليل، أعضاء بالمعمل الجنائى بسوهاج، بمعاينة 17 منزلًا التهمتهم النيران بناحية نجع العرب التابعة لقرية البلابيش بمركز دار السلام.

وكانت النيابة العامة بمركز دار السلام قد امرت بانتداب المعمل الجنائى لبيان سبب الحريق الذى نشب مساء اليوم الثلاثاء، فى 17 منزلا من الطوب الأبيض ومسقوف بالبوص وجذوع النخيل بنجع “العرب” بدائرة المركز بمحافظة سوهاج.

وتم تشكيل لجنة فنية من الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام لحصر الخسائر والتلفيات الناجمة عن الحريق، وانتداب الطب البيطرى لدفن الحيوانات النافقة فى الحريق بالطرق الطبية السليمة.

وتلقى اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج، بلاغًا بنشوب حريق كبير بعدد من المنازل بنجع “العرب” بمركز دار السلام، فانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، حيث تمت السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها إلى عدد آخر من المنازل.

وتبين من المعاينة والتحريات، أن الحريق بدأ فى منزل عامل يدعى على كامل أحمد 35 عامًا وامتدت النيران بفعل الرياح إلى 16 منزلاً مجاورًا.