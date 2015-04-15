الملاحة الجوية تستضيف الاجتماع العاشر لشبكة “نافيسات” الأفريقي بشرم الشيخ

صرح الكابتن أيهاب محي الدين عزمي رئيس الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية اليوم ، أن الشركة تستضيف الاجتماع العاشر للدول أعضاء شبكة “النافيسات” الأفريقي بمدينة شرم الشيخ بداية من 21 وحتي 24 أبريل الجاري ، وذلك بالتنسيق مع منظمة الطيران المدني الدولي بحضور ممثلي الدول الأفريقية.

وقال محيي أن إستضافة هذا الاجتماع هو بمثابة تتويج لحالة الاستقرار السياحي والأمني لمدينة شرم الشيخ واستعادة للدور الريادي لمصر بالقارة الأفريقية.

وأوضح أن منظومة “نافسيات” تختص بتقديم خدمات ملاحية للإقليم الأفريقي طبقا للمعاير الدولية المعلنة من المنظمة الدولية للطيران المدني “الايكاو” قامت مصر ممثلة في سلطة الطيران المدني المصري في توقيع برتوكول الشراكة في المنظومة في يونيو 2004.

وتضم منظومة “نافيسات” في عضويتها كل من “جيبوتي-أريتريا-أثيوبيا-كينيا-ليبيا-المملكة السعودية-الصومال-السودان-تنزانيا-أوغندا-اليمن”.

وكانت الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية قد إستضافت أحد المحطات الخاصة بالمنظومة وكانت لهذه الشبكة الفضل في تحسين دقة وموثوقية شبكة الاتصالات الأفريقي كذلك ساعدت في تبادل بيانات الأرصاد الجوية وتبادل البيانات الردارية بين الدول.

ويقوم اتحاد الشركات الناقلة بدور إيجابي في دعم منظومة “النافيسات”تحت أشراف منظمة “الايكاو” ومن المتوقع علي تحديث بروتوكول بالاتقاقية لمدة سبع سنوات قادمة حتي 2021 وذلك بالاجتماع الذي من المقرر أن يعقد بشرم الشيخ .