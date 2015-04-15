إخلاء سبيل أمين الصيرفى سكرتير "مرسى" و7 آخرين لاتهامهم بالانضمام للإخوان

قررت الدائرة 28 جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل أمين عبد الحميد الصيرفى سكرتير الرئيس الأسبق محمد مرسى فى القضية رقم 479 حصر أمن الدولة لسنة 2013 لاتهامه بالانضام لجماعة على خلاف القانون بضمان محل إقامته، كما أمرت المحكمة بإخلاء سبيل 7 آخرين فى القضية رقم 325 حصر أمن الدولة لسنة 2013 بتهمة الانضمام لجماعة على خلاف القانون ما لم يكونوا محبوسين على ذمة قضايا أخرى.

وجاءت أسماء المتهمين المخلى سبيلهم كالآتى "أشرف مصطفى النجار ومحمد محمود عبد القادر وعبد الناصر خلاف عليان ومحمد هيثم أحمد وناصر الدين السيد عبد الوهاب وعبد الحميد محمد سعد الدين ومجدى محمد سعيد فودة".

وأكد المحامى الإخوانى عبد المنعم عبد المقصود فى تصريحات صحفية أن معظم المتهمين محبوسين احتياطيا على ذمة هذه القضايا منذ سنتين.