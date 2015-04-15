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النيابة تطلب تحريات وتقرير المفرقعات حول محاولة تفجير برج كهرباء بأكتوبر

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النيابة تطلب تحريات وتقرير المفرقعات حول محاولة تفجير برج كهرباء بأكتوبر النيابة تطلب تحريات وتقرير المفرقعات حول محاولة تفجير برج كهرباء بأكتوبر
طلبت نيابة ثان أكتوبر برئاسة المستشار إسلام المنشاوى رئيس النيابة اليوم الأربعاء تحريات الأجهزة الأمنية حول محاولة مجهولين تفجير برج كهرباء بشارع جمال عبد الناصر بالمنطقة الصناعية بأكتوبر، كما طلبت النيابة تقرير خبراء المفرقعات حول الواقعة لمعرفة نوعية المواد المتفجرة وكمية المتفجرات المستخدمة فيها.

وكانت النيابة العامة قد انتقلت فى وقت سابق إلى موقع البرج الذى تعرض لمحاولة تفجير، لمعاينة الموقع وتبين أن مجهولين زرعوا 4 عبوات ناسفة أسفل قواعد البرج الأربع انفجرت إحداهما وتمكن رجال المفرقعات من إبطال مفعول العبوات الثلاث الأخرى، وتم عمل صيانة فورية للبرج.

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