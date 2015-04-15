إخلاء سبيل طالبة بكفالة 15 ألف جنيه لاتهامها بـ"أحداث شغب جامعة المنصورة"

قال على سعد، محامى إسراء ماهر "أول طالبة صدر ضدها قرار بالحبس من المحكمة العسكرية"، إن المحكمة العسكرية بالمنصورة وافقت على الالتماس الذى تقدم به، أمس الثلاثاء، وقررت إخلاء سبيلها من تهمة التورط فى أعمال الشغب بجامعة المنصورة، بكفالة مالية قدرها 15 ألف جنيه.

وأضاف "سعد"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن تنفيذ قرار إخلاء سبيل موكلته لن يدخل فى حيز التنفيذ إلا بعد سداد الكفالة بالكامل، مؤكداَ أنه تقدم بتظلم لتخفيض تلك الكفالة، مشيراَ إلى أن المحكمة رفضت الالتماس المقدم من 6 متهمين فى ذات القضية وهم كل من سعيد عادل، الطالب بالفرقة الثانية كلية علوم جامعة المنصورة والصادر ضده قرار بالحبس 10 سنوات، وعبدالله سلامة المرسي" -طالب هندسة، "محمود أحمد بكر شحاتة"- طالب بالفرقة الأولى بكلية التجارة، "أحمد حسام الدين" طالب بكلية هندسة، "محمد أحمد عبد الحميد" -طالب بالفرقة الثالثة هندسة المنصورة قسم حاسبات، وأحمد محمد صابر العشرى- كليه لغة عربية جامعة الأزهر، والصادر بحقهم جميعاَ قرار بالحبس 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه بحق كل متهم.

يذكر أنه قد تم القبض على المتهمين الـ7، وذلك ظهر يوم الثلاثاء الموافق 28/10/2014، من أمام كلية العلوم جامعة المنصورة، وأسندت لهم النيابة العامة عدة جرائم أبرزها التظاهر دون تصريح، حيازة ألعاب نارية، والتورط بأعمال شغب، وذلك فى القضية رقم 14713 لسنة 2014، ومن ثم صدر قرار النيابة العامة بحبسها على ذمة التحقيقات.

يشار إلى أنه تم بعد ذلك ترحيل المتهمين إلى سجن منية النصر، حتى تمت إحالتهم إلى المحكمة العسكرية فى الأول من يناير الماضى، وبعد عقد عدة جلسات للمحاكمة العسكرية للطالبة قضت المحكمة يوم الخميس الموافق 19\3\2015 بحبس إسراء عامين وغرامة 50 ألف جنيه، ليتم ترحيلها إلى سجن دمنهور لتقضى مدة عقوبتها، وكذلك بالنسبة لباقى المتهمين.