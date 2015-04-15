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مقتل وإصابة 20 جنديًا من الجيش الليبى جراء اشتباكات فى مدينة بنغازى

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مقتل وإصابة 20 جنديًا من الجيش الليبى جراء اشتباكات فى مدينة بنغازى مقتل وإصابة 20 جنديًا من الجيش الليبى جراء اشتباكات فى مدينة بنغازى
قتل ثلاثة جنود وأصيب 17 آخرون بالجيش الليبى جراء الاشتباكات العنيفة بمناطق متفرقة بمدينة بنغازى مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازي.

وقالت فاديا البرغثى مسئولة الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن المستشفى استقبل خلال اليومين الماضيين، ثلاثة قتلى و 17 جريحًا، من الجيش الليبي، جراء المعارك العنيفة الدائرة بمناطق متفرقة بمدينة بنغازي.

وأضافت البرغثى أن الجثامين وضعت فى ثلاجة المستشفى لعرضها على الطب الشرعي، لافتة إلى أنه تم تقديم الاسعافات الأولية لـ 10 حالات غادروا المستشفى وما زالت 7 حالات بأقسام المستشفى لمتابعة حالتهم.

يذكر أن مدينة بنغازى تشهد قتالا عنيفا بين قوات الجيش الليبى وقوات مجلس شورى ثوار بنغازى ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.
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