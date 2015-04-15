نزوح سكان قرى الرمادى بعد انسحاب الجيش العراقى وسيطرة "داعش"

أفادت قناة العربية فى خبر عاجل، منذ قليل، نزوح سكان قرى شرق الرمادى بعد انسحاب قوات الجيش العراقى ودخول تنظيم داعش، حيث جاء ذلك نشوب معارك عنيفة بينهم وطالب محافظ الأنبار تعزيزات عسكرية.

وفى وقت سابق، قال الجيش الأمريكى إن القوات التى تقودها الولايات المتحدة استهدفت متشددى تنظيم داعش فى سوريا بثلاث ضربات جوية ونفذت 15 ضربة أخرى ضد الجماعة فى العراق من أمس الاثنين وحتى صباح اليوم الثلاثاء.

وأضاف أن الضربات الثلاث فى سوريا نفذت باستخدام طائرات مقاتلة وأصابت أهدافا بالقرب من كوبانى، وتابع أن الضربات الجوية فى العراق نفذت بطائرات مقاتلة وهجومية وبطائرات بدون طيار.