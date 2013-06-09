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طلاب كفر الشيخ: أسئلة اللغة العربية سهلة والشكوى من الأدب فقط

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طلاب كفر الشيخ: أسئلة اللغة العربية سهلة والشكوى من الأدب فقط طلاب كفر الشيخ: أسئلة اللغة العربية سهلة والشكوى من الأدب فقط

أكد طلاب الصف الثانى الثانوى بلجان محافظة كفر الشيخ اليوم الأحد أن الامتحان جاء فى مستوى الطالب المتوسط، وأسئلته سهلة، ومناسبة لوقت الامتحان .

وأكد أحمد عبدالله محمد حسن، الطالب بلجنة مدرسة الشهيد سلام الثانوية، أن الامتحان سهل ولا توجد به أى صعوبات، ولم نكن نتوقع ذلك، وما شعرنا به أمس من رعب لخوفنا أن يكون صعبا مثل امتحان المرحلة الثانية.

وأكدت رحمة محمد على "طالبة" أن موضوعات التعبير فى السؤال الإجبارى جاءت عن فلاح مصرى لم يتوقف عطاؤه من أجل أسرته ومجتمعه، وهذا ما جعلنا نعبر عما يشعر به الفلاح الآن وقالت إن الشكوى كلها كانت بسبب أسئلة الأدب فقط .

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