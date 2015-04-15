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حزب المؤتمر: يطالب محافظ القاهرة بوقف هدم العقارات الحديثة بمدينة نصر

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حزب المؤتمر: يطالب محافظ القاهرة بوقف هدم العقارات الحديثة بمدينة نصر حزب المؤتمر: يطالب محافظ القاهرة بوقف هدم العقارات الحديثة بمدينة نصر

طالب الدكتور جمال حنفي طه نائب رئيس حزب المؤتمر ، خلال قائه بالدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة أمس ، بوقف هدم العقارات الجديدة التى يقوم حاليا مقاولون مدينة نصر بهدم العقارات الذى لم يمر على بنائها 3 أو 7 سنين ويصدر رخصة ببرج 10 أدوار .

وقال نائب رئيس حزب المؤتمر ، أن هدم العقارات القديمة وإعادة بنائها أبراج سيؤدى إلى الإضرار بالمرافق نتيجة وجود أحمال زائدة ، متسائلا “من أين نأتى بالمرافق الصرف الصحى والمياه”، كل هذا لجمع الأموال دون النظر إلى قدرة الدولة على توفير المرافق.

وقال نائب رئيس حزب المؤتمر لمحافظ القاهرة “كما تفضلتم بوقف هدم العمارات الجديدة بمصر الجديدة نطالب بوقف هدمها بحى مدينة نصر، على أن يكون هناك قانون يمنع هدمها إذا لم يمر على العمارة 50 عام حتى تهدم عندما تتوفر توسعات الصرف الصحى والمرافق.

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