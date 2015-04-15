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جمعية خريجي طب بنين الأزهر تعقد اجتماعها الأول غدا

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جمعية خريجي طب بنين الأزهر تعقد اجتماعها الأول غدا جمعية خريجي طب بنين الأزهر تعقد اجتماعها الأول غدا

صورة لبعض خريجي طب الأزهر بنين

تعقد جمعية خريجى طب الأزهر بنين بالقاهرة إجتماعها الأول غدا الخميس فى الخامسة مساءا بمقر نادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر بمدينة نصر برعاية الدكتور عبد الحى عزب رئيس الجامعة.

ويرأس الجمعية الدكتور إسحاق عبد العال أستاذ الجراحة العامة وعميد الكلية ، ومقرر الجمعية الدكتور أحمد سليم أستاذ الأنف والأذن والحنجرة ووكيل الكلية، وسكرتير الجمعية الدكتور محمد حمودة استاذ الطب النفسى ومدير وحدة الجودة باالكلية.

وأعلن الدكتور مصطفى أبوالعينين مدير الجودة الصحية ونائب مدير مستشفى الحسين الجامعى أن الاجتماع يهدف إلى ربط خريجى طب الأزهر من الدفعات السابقة بالكلية مع بعضهم البعض ، مشيرا إلى أن أهمية الاحتماع تكمن فى معرفة كل ماهو جديد فى جميع التخصصات الطبية ، وتبادل الخبرات، إضافة إلى نقل وإعطاء خبرات الدفعات القديمة للدفعات حديثة التخرج ومعرفة احتياجات السوق من التخصصات الحديثة فى مجالات الطب المختلفة، والعمل على تنمية مهارات الخريجين عن طريق معرفتهم بالمؤتمرات الطبية الحديثة فى جميع أقسام الكلية المختلفة وتحفيزهم على المشاركة والتفاعل معها، إضافة إلى معرفة المعوقات والتحديات التى تواجة الخريجين بعد تركهم الكلية والعمل على حلها بقدر المستطاع من خلال التواصل مع القيادات التنفيذية بوزارة الصحة أو مع نقابة الأطباء.

من جانبه أوضح مدير وحدة الجودة أنه على هامش اجتماع الجمعية سوف يتم توزيع جائزة الأستاذة الدكتورة فادية عبد الحكيم سرور أستاذة الامراض الجلدية والتناسلية بطب بنين الازهر للتفوق وقيمتها “500″جنية للعشرة الأوائل من خريجى دفعة “2013- 2014″.

الجدير بالذكر أن الاجتماع الاول لجمعية خريجى طب الازهر يتناول اعتماد الكلية من لجنة الاعتماد والجودة التابعة للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد برئاسة الدكتورة يوهانسن عيد رئيس مجلس الإدارة والدكتورة راجية طه نائب رئيس الهيئة للتعليم الأزهري ، يعقد الاجتماع بنادى اعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر الخميس 16/4 من الساعة 5 -7 مساء.

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