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محافظ أسيوط يعقد 3 لقاءات جماهيرية أسبوعيًا لمناقشة مشكلات المواطنين

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محافظ أسيوط يعقد 3 لقاءات جماهيرية أسبوعيًا لمناقشة مشكلات المواطنين محافظ أسيوط يعقد 3 لقاءات جماهيرية أسبوعيًا لمناقشة مشكلات المواطنين

 

 أعلن المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط عن عقد لقاءات جماهيرية وجولات ميدانية بمركز وقرى المحافظة بمشاركة القيادات التنفيذية بالمحافظة وكلاء الوزارات والتنفيذيين للوقوف على مشاكل المواطنين ومطالبهم على الطبيعة وإصدار القرارات الفورية لحلها علاوة على متابعة المرافق الخدمية للتأكد من آداء دورها فى خدمة المواطنين ومتابعة تنفيذ مشاريع البنية الأساسية.

وقال محافظ أسيوط أن سيتم عقد لقاءات جماهيرية مع المواطنين بمعدل 3 مرات أسبوعيا بجميع مراكز وقرى المحافظة فضلاً عن جولات مفاجئة على مديريات الخدمات والمستشفيات ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والمخابز ومحطات تمويل السيارات ومستودعات البوتاجاز، مشيرًا إلى خطة المحافظة لاستكمال المشروعات المتوقفة والبدء فى مشروعات خدمية وتنموية جديدة فى قطاعات التعليم والصحة والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى.

ونوه المحافظ إلى أهمية مشاركة شباب المحافظة فى المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك )، معلنًا تذليل أية عقبات في تنفيذ المشروعات الصغيرة لتوفير أكبر قدر من فرص العمل للشباب والنهوض بالقرى .

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