تجنب الأمراض المزمنة بالترمس أبو خل وكمون خليط المناعة السحرى

الترمس بالخل والكمون، أحد أهم الأطباق المصرية، والتسالى التى يعتمد عليها البعض بين الوجبات، فمذافق هذا الخليط الرائع وفوائده تجعله أحد أهم التسالى فائدة، والتى تفوق المكسرات واللب.

الدكتورة رانيا شريف أخصائية التغذية توضح أن الترمس وحده سبب فى الوقاية الأمراض المزمنة، لأنه يزيد من درجة مناعة الجسم ويقلل من إصابته بالأمراض، إضافة إلى أنه يقى من الإصابة بالمشكلات المعوية،كما يساعد على الشعور بالراحة بعد تناول الطعام، لذا يعد أفضل التسالى المفيدة والتى لا تزيد الوزن بين الوجبات، ولا تسبب الشعور بالجوع.

>الخل والكمون، هما سر مضاعفة فائدة الترمس، لأنه خليط يزيد من مناعة الجسم، ولا يزيد الوزن ولا يحتوى على سعرات حرارية عالية أو خطيرة، فهذا الخليط بمكوناته الرائعة يزيد من قدرة الجسم على زيادة النشاط، وهو عدو التخمة والكسل لذا يمد الجسم بالطاقة وانعدام الشعور بالكسل.

وتابعت رانيا مؤكدة أن الكمون والخل والترمس، خليط قوى يعمل على تنقية المعدة من وتخليصها من الروائح الكريهة، كما أن الخل يساعد فى زيادة المناعة.