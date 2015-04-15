أخبار عاجلة

البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر -
ننشر أسماء ضحايا انقلاب سيارة عروسين في ترعة بالدقهلية -
الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

"تموين الإسكندرية" تضبط سلعا ومستحضرات تجميل غير صالحة للاستهلاك الآدمى

Google+ Print
"تموين الإسكندرية" تضبط سلعا ومستحضرات تجميل غير صالحة للاستهلاك الآدمى "تموين الإسكندرية" تضبط سلعا ومستحضرات تجميل غير صالحة للاستهلاك الآدمى
تمكن ضباط إدارة شرطة والتجارة الداخلية بالإسكندرية، برئاسة العميد محمد مهنا، من ضبط كل "أحمد.م.ح" 50 سنة صاحب محل بقالة بدائرة قسم الجمرك، لحيازته وعرضه للبيع 200 كجم زيتون مخلل غير صالح للاستهلاك الآدمى.

كما تم ضبط "خميس.ح.ا" 36 سنة سائق مقيم بدائرة قسم الجمرك أثناء قيادته السيارة س د ل 1769 بمنطقة البيطاش - دائرة قسم الدخيلة محملة بعدد 690 لتر "صابون سائل – ديتول – كلور – سلفونيك" داخل عبوات بدون ثمة بيانات تجارية وبدون مستندات، وضبط "محمد.ا.ت" 24 سنة المدير المسئول عن محل عطارة بدائرة قسم الجمرك، لحيازته وعرضه للبيع عدد "384" عبوة مستحضرات تجميل "كريم شعر – دهان للبشرة – زيوت - حنة" مجهولة المصدر، وغير مسجلة بوزارة الصحة، وتحرر المحضر 3579 / 2015 جنح قسم الجمرك .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا

مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته

مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته