"تموين الإسكندرية" تضبط سلعا ومستحضرات تجميل غير صالحة للاستهلاك الآدمى

تمكن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، برئاسة العميد محمد مهنا، من ضبط كل "أحمد.م.ح" 50 سنة صاحب محل بقالة بدائرة قسم الجمرك، لحيازته وعرضه للبيع 200 كجم زيتون مخلل غير صالح للاستهلاك الآدمى.

كما تم ضبط "خميس.ح.ا" 36 سنة سائق مقيم بدائرة قسم الجمرك أثناء قيادته السيارة س د ل 1769 مصر بمنطقة البيطاش - دائرة قسم الدخيلة محملة بعدد 690 لتر "صابون سائل – ديتول – كلور – سلفونيك" داخل عبوات بدون ثمة بيانات تجارية وبدون مستندات، وضبط "محمد.ا.ت" 24 سنة المدير المسئول عن محل عطارة بدائرة قسم الجمرك، لحيازته وعرضه للبيع عدد "384" عبوة مستحضرات تجميل "كريم شعر – دهان للبشرة – زيوت - حنة" مجهولة المصدر، وغير مسجلة بوزارة الصحة، وتحرر المحضر 3579 / 2015 جنح قسم الجمرك .