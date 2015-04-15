النيابة تنتقل لمعاينة موقع انفجار برج كهرباء بالمنطقة الصناعية بأكتوبر

انتقل منذ قليل فريق من نيابة ثان أكتوبر، برئاسة المستشار إسلام المنشاوى مدير النيابة إلى المنطقة الصناعية بأكتوبر، وتحديداً إلى موقع الانفجار الذى وقع أسفل برج كهرباء فى الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء، بشارع جمال عبد الناصر الحى الثانى عشر، لمعاينة موقع الحادث.

فيما أكد مصدر قضائى، أن النيابة العامة قد تسلمت صباح اليوم الأربعاء تقريرا من المعمل الجنائى حول زرع مجهولين 4 عبوات ناسفة أسفل برج كهرباء بالمنطقة الصناعية بجوار شركة جنوب القاهرة للكهرباء.

كان مجهولون قد زرعوا 4 عبوات ناسفة أسفل أحد أبراج الكهرباء بالمنطقة الصناعية بأكتوبر، وانفجرت عبوة منها وتمكن خبراء المفرقعات من إبطال مفعول الـ3 عبوات الأخرى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.

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