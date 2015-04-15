بدء جلسة محاكمة 68 متهما بـ"اقتحام قسم شرطة حلوان"

بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الأربعاء، نظر محاكمة 68 متهما فى أحداث اقتحام قسم شرطة حلوان، التى أسفرت عن مقتل 3 ضباط شرطة و3 مواطنين وإصابة 19 آخرين.

فى البداية طلب أسامة المهدى، دفاع أحد المتهمين، تأجيل الجلسة للاطلاع، كما طلب دفاع المتهم الثامن محمدى عبد المقصود عرضه على لجنة فنية من مصلحة الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى، وتحديد مدى مواءمة تواجده فى الأماكن المغلقة وخطورة ذلك على حياته.

وعقب انتهاء الدفاع من إبداء طلباته أمر رئيس المحكمة بإخراج المتهم الثامن من محبسه بناء على طلب دفاع لسؤاله عن عرضه على طبيب السجن، وأجاب المتهم بأنه يعانى من التهاب كبدى، نتيجة إجراء عملية زراعة كبد وطلب إخلاء سبيله، ومن جانبه أمر القاضى بإيداعه مرة أخرى قفص الاتهام لحين نظر طلبه.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وفتحى عبد الحميد الروينى، وسكرتارية أيمن القاضى.

كان المستشار هشام بركات النائب العام قد وافق على إحالة 68 متهما إلى محكمة الجنايات واستبعدت النيابة 43 متهما آخرين من قرار الاتهام لعدم كفاية الأدلة الجنائية، والأمر بضبط وإحضار متهمين اثنين هاربين، وتمت إحالة المتهمين المحبوسين على ذمة القضية.

أعد قرار الاتهام وأدلة الثبوت المستشار طارق أبو زيد المحامى العام الأول لنيابة جنوب القاهرة الكلية، وباشر التحقيق شريف أشرف رئيس النيابة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا يوم 14 أغسطس الماضى بالتوجه إلى قسم شرطة حلوان، وأقاموا سواتر حجرية وتحصنوا وراءها ورشقوا القسم بالحجارة وقنابل المولوتوف وإطارات كاوتشوك المشتعلة وأسطوانات الغاز، ثم أطلقوا وابلا من الأعيرة النارية على ضباط الشرطة والمواطنين المتواجدين فى القسم فقتلوا المجنى عليهم عمدا مع سبق الإصرار، وأصابوا 19 من رجال الشرطة والمواطنين، وأحدثوا بهم عاهات مستديمة وأحرقوا مبنى القسم بالكامل و20 سيارة شرطة و3 سيارات خاصة.

وتضمنت أدلة الإثبات مقاطع فيديو صورها أحد المواطنين شوهد فيها بعض المتهمين حاملين الأسلحة النارية والبعض الآخر يصنع قنابل المولوتوف.

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