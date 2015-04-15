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إحباط محاولة تهريب 26 مليون قرص أدوية مغشوشة للبلاد عبر ميناء الإسكندرية

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إحباط محاولة تهريب 26 مليون قرص أدوية مغشوشة للبلاد عبر ميناء الإسكندرية إحباط محاولة تهريب 26 مليون قرص أدوية مغشوشة للبلاد عبر ميناء الإسكندرية
نجح ضباط الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى، فى إحباط محاولة تهريب أكثر من 26 مليون قرص من الأدوية الطبية المغشوشة مجهولة المصدر، وغير المطابقة للمواصفات القياسية.

وكانت معلومات قد وردت إلى ضباط إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى، أكدتها التحريات السرية، مفادها قيام إحدى شركات الاستيراد والتصدير باستيراد رسالة (مبردات مياه) من إحدى الدول، وإخفاء ضمن مشمولها كميات كبيرة من الأدوية الطبية المغشوشة مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات القياسية، بالمخالفة لقانون وزارة الصحة وقانون الجمارك والتجارة.

وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة، تم تشكيل لجنة ضمت إدارة البحث الجنائى بالميناء، وقسم مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة، والإدارة العامة لمكافحة التهريب الجمركى لفحص مشمول الرسالة؛ حيث أسفر الفحص عن ضبط كميات كبيرة من الأدوية بلغت 26 مليونا و195 ألفا و600 قرص وكبسولة من عقاقير طبية مختلفة الأنواع مخبأة داخل مشمول الرسالة، وضبط كل من المدعو عادل س.ع (34سنة) المفوض من الشركة بإنهاء الإجراءات الجمركية؛ حيث أقر بأنه مفوض من الشركة بإنهاء الإجراءات على تلك الرسالة، ولكنه لا يعلم بمشمولها المخالف، والمدعو كريم م.ع (34سنة مندوب)، والذى أقر بأنه قام باستلام إذن التسليم من التوكيل الملاحى فقط ولا يعلم مشمول الرسالة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

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مصر 365