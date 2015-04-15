قائمة الأهلي.. جاريدو يستبعد متعب وجدو ورزق من رحلة المغرب التطواني

يغيب عماد متعب وأحمد عبد الظاهر ومحمد ناجي "جدو" عن الكتيبة الهجومية للأهلي أمام المغرب التطواني في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا.

واكتفى خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للأهلي بالثنائي بيتر إيبيمبوي وصلاح الدين سعيد لدور المهاجمين في الفريق خلال رحلة الشياطين الحمر إلى المغرب.

كذلك يغيب إسلام رشدي ومحمد رزق لأسباب تتعلق بالأوراق والقدرة على السفر خارج مصر.

ويكتفي الأهلي بوجود شريف حازم وسعد سمير ممن يجيدون في مركز قلب الدفاع، في ظل غياب نجيب للإصابة.

وفيما يلي القائمة كاملة:

المرمى: شريف إكرامي – أحمد عادل – مسعد عوض

الدفاع: شريف حازم – سعد سمير – محمد هاني – باسم علي – حسين السيد – صبري رحيل

الوسط: حسام غالي – حسام عاشور – رمضان صبحي – كريم بامبو – مؤمن زكريا – عبد الله السعيد – وليد سليمان – تريزيجيه

الهجوم: بيتر إيبيمبوي – صلاح الدين سعيد

الغائبون: متعب – عبد الظاهر- إسلام رشدي – محمد نجيب – جدو – محمد رزق