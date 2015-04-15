بدء العمل بـ”مشروعك” بالسويس الأحد المقبل

أعلن ديوان عام محافظة السويس عن بدء العمل بالمشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك) تحت مظلة وزارة التنمية المحلية إعتبارآ من يوم الأحد المقبل.

وأشار بيان صادر من الديوان العام، إلى أن المشروع يستهدف تسهيل إقامة المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الجديدة والقائمة حاليا فى كافة قطاعات النشاط الاقتصادى بتمويل من البنوك الجكومية.

وأضاف البيان أن مجالات استخدام القروض هي تمويل شراء آلالات والمعدات والأنشطة التجارية الحالية وتمويل مشروعات الثروة الحيوانية و المهن الحرة.

ويبدأ تمويل المشروعات حتى 25 ألف جنيه، ومدة السداد على 12 شهر بسعر الفائدة 28% وأكبر من 25 ألف جنيه وحتى 2 مليون جنيه تسدد خلال 5 سنوات بسعر فائدة 12-13 %.

ويشترط توافر المستندات الأتية “بطاقة الرقم القومى ، الشخص الضامن ،عقد إيجار أو ملكية مقر النشاط ، شهادة تجنيد ،خطاب من الحى يفيد متابعة المشروع ويشترط السجل التجارى والبطاقة الضريبية ورخصة مزاولة النشاط للقروض الأكبر من 25 الف جنية ، على أن يكون التقدم بمكاتب المشروع الموجودة بإدارة الأحياء الخمسة إعتبارا من الاحد 19/4.