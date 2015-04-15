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الحوثيون يرفضون قرار مجلس الأمن ويدعون إلى مسيرات حاشدة تنديدًا به

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الحوثيون يرفضون قرار مجلس الأمن ويدعون إلى مسيرات حاشدة تنديدًا به الحوثيون يرفضون قرار مجلس الأمن ويدعون إلى مسيرات حاشدة تنديدًا به

أرشيفية

دعت اللجنة العليا لجماعة أنصار الله الحوثية إلى الخروج يوم الخميس في مسيرات حاشدة تنديدا بقرار مجلس الأمن الدولي.

وقال محمد البخيتي عضو المكتب السياسي لدى جماعة أنصار الله الحوثية إنه “كان من المفترض على مجلس الأمن أن يصدر قرارا يدين فيه العدوان الذي تشنه عاصفة الحزم على اليمن ، وأن يدعو لوقفه كون هذا العدوان بات يستهدف البنية التحتية لليمن ويستهدف المواطنين ويفرض حصارا على الشعب اليمني بهدف تجويعه وإركاعه .. لا أن يتخذ قرارا يؤيد فيه العدوان ، ولكن على أي حال نحن لم نكن ننتظر أي خير من مجلس الأمن كون من يقوده هي دول عدائية لليمن ، وتصنع قراراته للمصالح لا للمبادئ”.

وأكد البخيتي رفض جماعة أنصار الله الحوثية لهذا القرار ، وشدد على أنهم لن ينصاعوا له تحت أي ظرف من الظروف ، مشيرا إلى أن تلك القرارات لن تثني الشعب اليمني عن استكمال ثورته ضد الإرهاب والفاسدين واستعادة كرامة وعزة واستقلال اليمن.

ودعا قرار مجلس الأمن الحوثيين إلى سحب قواتهم من المناطق التي استولوا عليها في العاصمة صنعاء وغيرها من المحافظات اليمنية والتوقف عن الأعمال التي تندرج تحت نطاق السلطة الشرعية في اليمن.

كما دعا إلى التخلي عن جميع الأسلحة الإضافية التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية ، وفرض مجلس الأمن حظرا على تزويد الحوثيين بالسلاح ، ووضع اسمي نجل الرئيس السابق علي صالح ، وزعيم جماعة أنصار الله الحوثية عبدالملك الحوثي على القائمة السوداء.

ودعا القرار جميع الأطراف إلى الالتزام بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

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