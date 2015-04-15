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روحاني: إيران لن تقبل اتفاقا نوويا بدون رفع العقوبات

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روحاني: إيران لن تقبل اتفاقا نوويا بدون رفع العقوبات روحاني: إيران لن تقبل اتفاقا نوويا بدون رفع العقوبات

حسن روحاني

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني الأربعاء إن طهران لن تقبل اتفاقا نوويا شاملا مع القوى العالمية ما لم ترفع كل العقوبات المفروضة عليها.

وأضاف في كلمة ألقاها في مدينة رشت بشمال إيران ونقلها التلفزيون الرسمي “إذا لم توضع نهاية للعقوبات فلن يكون هناك اتفاق… يجب أن يشمل هدف هذه المفاوضات وتوقيع اتفاق اعلان إلغاء العقوبات الجائرة على الأمة الإيرانية العظيمة.”

وذكر روحاني أن منح الكونغرس الأمريكي سلطة مراجعة أي اتفاق نووي مع إيران شأن داخلي. وقال “نحن في محادثات مع القوى الكبرى وليس مع الكونغرس.”

وأضاف أن إيران تريد إنهاء عزلتها عن طريق “التواصل البناء مع العالم وليس المواجهة.”

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