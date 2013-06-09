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الريجيم الزائد يزيد فرص تكون حصوات المرارة

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الريجيم الزائد يزيد فرص تكون حصوات المرارة الريجيم الزائد يزيد فرص تكون حصوات المرارة

حذرت دراسة طبية من أن الأشخاص الذين يتبعون حميات غذائية منخفضة السعرات الحرارية بصورة كبيرة ومبالغ فيها يصبحون عرضة لزيادة فرص تكون حصوات المرارة بالمقارنة بالأشخاص الذين يتبعون حميات غذائية معتدلة السعرات الحرارية.

وأوضح الباحثون أن الأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية متدنية فى السعرات الحرارية يفقدون نفس مقدار الوزن الذى يفقده الأشخاص الذين يتبعون حميات غذائية متوازنة ومعتدلة
> على المدى الطويل.

وشدد الباحثون على أن هؤلاء الأشخاص الذين يتبعون الحمية الغذائية التى يطلق عليها "الحمية الكارثية"ينتهى بهم الأمر إلى نفس النتيجة للأشخاص الذين يتبعون حمية متوازنة ومعتدلة إلا أنهم يصبحون فريسة للعديد من الأمراض ويعانون من وهن وضعف عام بالإضافة إلى تضاعف مخاطر تكون حصوات المرارة الناجمة عن إنقاص الوزن بشكل سريع.

وتشير البيانات إلى أن حصوات المرارة تصيب ما يقرب من 20 مليون شخص فى الولايات المتحدة .

وأوضح "كارى يوهانسون"أستاذ التغذية والباحث بمعهد"كارولينسكا"السويدى أن الكثيرين يعتقدون أن حميات خفض الوزن السريعة المنخفضة السعرات الحرارية من أفضل الطرق لخفض الوزن إلا أنها تعمل على التخلص السريع من الملح والكوليسترول ومحتويات الصفراء وإفراغ المرارة بصورة كبيرة مما يزيد من مخاطر تكون حصواتها.

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مصر 365