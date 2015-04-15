وزير الداخلية يوجه قطاع حقوق الإنسان بالوزارة بترميم منزل ضحية الإرهاب بالفيوم

وجه اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية قطاع حقوق الإنسان بالوزارة بإتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع مديرية أمن الفيوم ، لترميم منزل ضحية الإرهاب الذى تصدع بعد إنفجار عبوة بدائية أدت لوفاتها وحدوث تلفيات بالمنزل الذى تقيم فيه مع زوجها والمكون من غرفتين بدائرة مركز شرطة إطسا بالفيوم.

يشار إلى أن السيدة التى توفيت من جراء العمل الإرهابى الآثم جاء نتيجة إنفجار عبوة جمعتها من المخلفات التى تقوم ببيعها للإنفاق على أسرتها ، حيث أن زوجها”قعيد” غير قادر على العمل.

كما وجه وزير الداخلية قيادات قطاع حقوق الإنسان بالتوجه لمنزل الأسرة المكلومة لتقديم مساعدة مالية ، والتأكيد على دعم ومساندة الوزارة لهم وإستنكار العمل الإرهابى الذى تعرضوا له وتمارسه قوى البغى والظلام وترتكبه يد الخسة والغدر التى لا تفرق فى إختيار ضحاياها.

ويأتى ذلك فى إطار مراعاة وزارة الداخلية للأبعاد الإنسانية والإجتماعية ودعم الثقة مع المواطنين .