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تنظيم داعش يهاجم بلدة الدجيل الشيعية شمالي العراق للمرة الثانية خلال أسبوع

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تنظيم داعش يهاجم بلدة الدجيل الشيعية شمالي العراق للمرة الثانية خلال أسبوع تنظيم داعش يهاجم بلدة الدجيل الشيعية شمالي العراق للمرة الثانية خلال أسبوع

داعش

هاجم تنظيم “داعش” بلدة الدجيل الشيعية جنوب تكريت عاصمة محافظة صلاح الدين شمالي العراق، للمرة الثانية خلال أسبوع، وفق مصدر عشائري.

وقال الشيخ خميس الخزرجي أحد شيوخ بلدة الدجيل لوكالة الأناضول، مساء الثلاثاء، إن “أبناء عشيرته يشتبكون حاليا مع تنظيم داعش الذي هاجم البدلة من عدة محاور”.

وأضاف الخزرجي: “نحن نتصدى للهجوم، لكن نحتاج إلى دعم حكومي، لأن جهد المتطوعين ليس كاف ونتخوف من سقوط البلدة وارتكاب مجزرة بحق سكانها”.

فيما أفاد مصدر أمني فضل عدم الكشف عن هويته، أن “الهجوم على البلدة يتم من خلال 6 محاور وهو الأخطر للتنظيم على البلدة”.

وقتل 4 من أبناء عشيرة “خزرج” الشيعية، وأصيب 24 آخرون، خلال صدهم هجوما نفذه تنظيم “داعش” على البلدة، الخميس الماضي.

وتعد الدجيل (120 كم جنوب تكريت) بلدة ذات طابع زراعي، وتسكنها أغلبية شيعية، وهي البلدة التي تعرض فيها رئيس النظام السابق صدام حسين إلى محاولة اغتيال في ثمانينيات القرن الماضي، أسفرت بعدها عن تجريف مزارع تلك البلدة.

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