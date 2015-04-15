غدًا.. الأوبرا تغني لوردة وتحيى ذكرى رحيل مكاوي وميلاد الشريعي

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة ايناس عبد الدايم، احتفالية، احياءًا لذكرى رحيل الموسيقار سيد مكاوى والاحتفال بذكرى ميلاد الموسيقار عمار الشريعى، ويخصص فاصلها الثانى للاحتفاء بالمطربة الراحلة وردة الجزائرية تحييها فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشى، وذلك فى الثامنة مساء الخميس المقبل على المسرح الكبير .

تتضمن الاحتفالية جزئين الاول مختارات من اعمال مكاوى والشريعى منها مصر دايماً مصر ، وحياتك يا حبيبى ، كل مرة واسماء الله الحسنى لـ سيد مكاوى الى جانب موسيقى دموع فى عيون وقحة ، بتسأل يا حبيبى ، زيزينيا لـ عمار الشريعى اداء هانى عامر ، ابراهيم راشد ، اميرة احمد ووليد حيدر .

أما الجزء الثانى تتغنى فيه الفنانة مروة ناجى بباقة من أجمل اغانى المطربة الراحلة وردة التى تعاونت خلالها مع كبار الملحنين منها فى يوم وليلة لـ محمد عبد الوهاب ، حكايتى مع الزمان – حنين – حلوة بلادى – اسمعونى لـ بليغ حمدى ، اكدب عليك لـ محمد الموجى ولعبة الايام لـ رياض السنباطى .

والشيخ سيد مكاوى احد أعظم عمالقة ملحنى ومطربى الموسيقى العربية ، وهو اخر من حمل لقب شيخ الملحنين بعد زكريا احمد واحمد صدقي ، ولد عام 1926 بالقاهرة ، عوضه الله عن نعمة البصر بنعمة الموهبة الفذة ، استمد ثقافته الفنية من التراث الموسيقي العربي وأثـري تاريخ الطرب العربى بالعديد من الألحان الراقية ، تعاون مع عظماء الشعر منهم عبد الوهاب محمد ، محمد حمزة وشكل مع صلاح جاهين ثنائيا مميزا ، وضع المقدمـة الموسيقية للعـديد من المسلسـلات الإذاعـية والتليفزيونيـة ، حصل علي وسام العلوم والفنون من الدرجة الأولي ، ووسام صدارة الفنون من الدرجة الأولي ، كما حصل علي شهادات تقدير من جهات فنية عديدة ، ورحل عن عالمنا في 21 ابريل عام 1997 .

اما الموسيقار عمار الشريعى ولد في 16 أبريل 1948 في مدينة سمالوط بمحافظة المنيا بصعيد مصر وحصل على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية من جامعة عين شمس عام 1970 ، درس التأليف الموسيقي في مدرسة هادلي سكول الأمريكية لتعليم المكفوفين بالمراسلة كما إلتحق بالأكاديمية الملكية البريطانية للموسيقى بعدما أتقن بمجهود ذاتي العزف على آلات البيانو والأكورديون والعود والأورج ، بدأ حياته العملية كعازف لآلة الأكورديون في عدد من الفرق الموسيقية ثم تحول إلى الأورج قبل أن يتجه إلى التلحين والتأليف الموسيقي ، كون عام 1980 فرقة الأصدقاء التي ضمت أصواتا جديدة اكتشفها بنفسه كما تميز في وضع الموسيقى التصويرية للعديد من الأفلام والمسلسلات التليفزيونية والإذاعية والمسرحيات التي نال معظمها شهرة واسعة ، عين أستاذا غير متفرغ بأكاديمية الفنون المصرية عام 1995 وتناولت العديد من الرسائل العلمية لدرجتي الماجستير والدكتوراه أعماله الفنية من بينها رسالة دكتوراة من جامعة السوربون بفرنسا، وقدم بنفسه عددا من البرامج الشهيرة أبرزها البرنامج الإذاعي الذي استمر عدة سنوات “غواص في بحر النغم” ، نال العديد من الجوائز العالمية والمحلية ، رحل عن عالمنا فى 7 ديسمبر 2012 بعد صراع مع المرض تاركاً العديد من الاعمال والمؤلفات والبرامج التى ساهمت فى تنمية الحس والوعى الفنى لدى الجماهير المصرية والعربية .

والمطربة وردة ولدت في 22 يوليو عام 1932 بفرنسا ثم جاءت الى مصر عام1960 بدعوة من المنتج والمخرج حلمي رفلة الذي قدمها في أولى بطولاتها السينمائية فى فيلم ألمظ وعبده الحامولي ليصبح فاتحة لاقامتها المؤقتة بالقاهرة ، تزوجت الموسيقار المصري بليغ حمدي لتبدأ معه رحلة غنائية استمرت رغم انفصالهما عام 1979ثم جاء ميلادها الفني الحقيقي في أغنية (أوقاتي بتحلو) التي خرجت للنور عام 1979 وكانت من ألحان سيد مكاوي ، شاركت وردة في عدد من الأفلام السينمائية ورحلت عن دنيانا في 17 مايو 2012 تاركة ثروة فنية هائلة تمثلت فى مئات الاغانى الوطنية والعاطفية التى غزت بها قلوب الملايين فى الوطن العربى .