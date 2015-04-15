وصول الباخرة سيناء ميناء السد العالى قادمة من السودان

وصلت صباح اليوم، الأربعاء، الباخرة النيلية "سيناء" إلى ميناء السد العالى شرق بمحافظة أسوان، قادمة من ميناء الزبير بحلفا شمال السودان، وعلى متنها 346 مسافراً.

وأكد أسعد عبد المجيد، رئيس إدارة ميناء السد العالى، أن الباخرة القادمة من السودان إلى مصر، وصلت فى موعدها، وعلى متنها (329 مسافرا سودانيا الجنسية، و15 مسافرا مصريا الجنسية، ومسافران من جنسيات أفريقية مختلفة)، لافتاً إلى أن المسافرين خضعوا للإجراءات الأمنية والحجر الصحى اللازمين فور الوصول.

وأشار رئيس ميناء السد العالى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن حركة السفر النهرية بين مصر والسودان بدأت تتعافى جزئياً، عقب تأثرها بافتتاح الطريق البرى "قسطل – اشكيت" الرابط بين البلدين، ولجوء عدد كبير من المسافرين إلى السفر عن طريق النقل البرى.