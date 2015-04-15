أخبار عاجلة

البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر -
ننشر أسماء ضحايا انقلاب سيارة عروسين في ترعة بالدقهلية -
الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

إصابة 4 أشخاص فى حادثى تصادم منفصلين بالبحيرة

Google+ Print
إصابة 4 أشخاص فى حادثى تصادم منفصلين بالبحيرة إصابة 4 أشخاص فى حادثى تصادم منفصلين بالبحيرة
أصيب 4 أشخاص صباح اليوم بكسور وجروح متفرقة بالجسم، جراء وقوع حادثى تصادم منفصلين بالبحيرة .

كان اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا من مركز شرطة وادى النطرون بحادث تصادم بالطريق الصحراوى الكيلو 111 اتجاه القاهرة (طريق الخدمات) دائرة المركز.

وتبين حدوث تصادم بين السيارة رقم 8692 ص ق "ملاكى" قيادة عميد طيار بالمعاش "محمد السعيد محمد" والسيارة رقم 35032 نقل الفيوم قيادة "عبد العزيز عبد الهادى عبد المطلب" سائق أثناء دوران السيارة الأولى من إحدى فتحات الطريق تصادف قدوم السيارة الثانية بالطريق المشار إليه فاصطدمت بها.

أسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة الأولى ومرافقته "هدى خميس إبراهيم" ربة منزل بكسر بالضلوع وكدمات وسحجات، وتم نقلهما لمستشفى جراحـات اليوم الواحد بوادى النطرون، وتحرر المحضر 1955/2015 جنح المركز.

وفى ذات السياق تلقى من مركز شرطة دمنهور إخطارا بحادث تصادم بطريق دمنهور – دسوق (فردى) أمام قرية المحمدى دائرة المركز.

وتبين حدوث تصادم بين السيارة رقم 6531 ل ى ج "نقل" قيادة صفوت محمود عبد السلام سائق دراجة بخارية رقم 7682 ب ل د قيادة عبد المنعم مسعود دياب "عامل بناء".

أثناء سير السيـارة الأولى بالطريـق المشار إليه فوجئ قائدهـا بخروج الدراجة البخارية من إحدى الطرق الفرعية فاصطدم بها .

أسفر الحادث عن إصابة قائد الدراجة البخارية ومرافقه "جمعة محمد خليل دياب" رقيب بالقوات المسلحة، وكان يقضى إجازته والتى تنتهى فى 18 الجارى بجروح وكدمات وسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقلهما لمستشفى دمنهور العام. وتحرر المحضر 11328/2015 جنح المركز.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365