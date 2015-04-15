إصابة 4 أشخاص فى حادثى تصادم منفصلين بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص صباح اليوم بكسور وجروح متفرقة بالجسم، جراء وقوع حادثى تصادم منفصلين بالبحيرة .

كان اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا من مركز شرطة وادى النطرون بحادث تصادم بالطريق الصحراوى الكيلو 111 اتجاه القاهرة (طريق الخدمات) دائرة المركز.

وتبين حدوث تصادم بين السيارة رقم 8692 ص ق "ملاكى" قيادة عميد طيار بالمعاش "محمد السعيد محمد" والسيارة رقم 35032 نقل الفيوم قيادة "عبد العزيز عبد الهادى عبد المطلب" سائق أثناء دوران السيارة الأولى من إحدى فتحات الطريق تصادف قدوم السيارة الثانية بالطريق المشار إليه فاصطدمت بها.

أسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة الأولى ومرافقته "هدى خميس إبراهيم" ربة منزل بكسر بالضلوع وكدمات وسحجات، وتم نقلهما لمستشفى جراحـات اليوم الواحد بوادى النطرون، وتحرر المحضر 1955/2015 جنح المركز.

وفى ذات السياق تلقى من مركز شرطة دمنهور إخطارا بحادث تصادم بطريق دمنهور – دسوق (فردى) أمام قرية المحمدى دائرة المركز.

وتبين حدوث تصادم بين السيارة رقم 6531 ل ى ج "نقل" قيادة صفوت محمود عبد السلام سائق دراجة بخارية رقم 7682 ب ل د قيادة عبد المنعم مسعود دياب "عامل بناء".

أثناء سير السيـارة الأولى بالطريـق المشار إليه فوجئ قائدهـا بخروج الدراجة البخارية من إحدى الطرق الفرعية فاصطدم بها .

أسفر الحادث عن إصابة قائد الدراجة البخارية ومرافقه "جمعة محمد خليل دياب" رقيب بالقوات المسلحة، وكان يقضى إجازته والتى تنتهى فى 18 الجارى بجروح وكدمات وسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقلهما لمستشفى دمنهور العام. وتحرر المحضر 11328/2015 جنح المركز.