بالأسماء.. القبض على21 من قيادات الإخوان بالبحيرة لتورطهم فى أعمال عنف

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، منذ قليل، برئاسة اللواء محمد فتحى إسماعيل، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط 21 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية بالبحيرة .

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التى قادها ضباط فرع الأمن الوطنى بالبحيرة، لضبط قيادات وكوادر الجماعة الإرهابية وأعوانهم المتهمين فى قضايا كثيرة أبرزها حرق ديوان عام مبنى محافظة البحيرة وحرق مركز شرطة حوش عيسى والتحريض على العنف.

وكان قد تمكن ضباط إدارة البحث الجنائى برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث، من ضبط عدد (21) " من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابى على النحو التالى فى مركز كوم حمادة، تم ضبط "علاء إبراهيم الجيزاوى" حاصل على بكالوريوس تجارة، وزيدان يحيى محمد أحمد" طالب بكلية الهندسة، "وأحمد يحيى زيــدان" حاصل على بكالوريوس تجارة ومقيم قرية الحدين دائرة المركز المطلوب ضبطهم وإحضارهم فى القضية رقم 3455 /2015 إدارى المركز "تحريض على التظاهر وأعمال العنف"، "وعاطف إبراهيم الجيزاوى" موظف بالوحدة المحلية بقرية دست الإشراف ومقيم قرية الحدين دائرة المركز المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 6167/2014 إدارى كوم حمادة "تحريض على التظاهر وأعمال عنف". وتحرر المحضر رقم 63 أحوال المركز.

كما تم ضبط "رضا محمد إبراهيم البسيونى" مدرس المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 9705 /2013 إدارى كوم حمادة "تحريض على التظاهر وأعمال عنف"، وتحرر المحضر رقم 62 أحوال المركز .

وتم ضبط "طارق محمد عبد الجواد إسماعيل" حاصل على ليسانس لغة عربية المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 8429 /2013 إدارى كوم حمادة "تحريض على التظاهر وأعمال عنف"، وتحرر المحضر رقم 61 أحوال المركز .

>وبمركز كفر الدوار تم ضبط "عماد حسن جمعة فرج الزيات "حاصل على بكالوريوس زراعة"، "وضاحى محمد إبراهيم" مدرس إعدادى، "وعوض محمد عبد القادر الدقلة" حاصل على معهد فنى صناعى وجميعهم مقيمون بقرية كوم البركة دائرة المركز المطلوب ضبطهم وإحضارهم فى القضية رقم 396/2015 إدارى قسم شرطة كفر الدوار "تحريـض عـلى التظاهــر وأعمال عنف والانضمام لجماعة محظورة"، "وصبرى عبد الستار إبراهيم العرجاوى" مهندس زراعى المطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى القضية رقم 6448/2014 جنايات مركز شرطة كفر الدوار "الانضمام لجماعة محظورة" والمحكوم عليه فيها بالسجن خمس سنوات بجلسة 5/4/2015 .

وبدائرة مركز شرطــة إيتاى البارود تم ضبط "محمود سعيد عبد الغنى البنا" محام، و"السيد على حسن قاسم" حاصل على دبلوم، "عماد محمد حسن قاسم" حاصل على دبلوم ومقيمين قرية البهى إيتاى البارود والمطلوب ضبطهم وإحضارهم فى القضية رقم 934/2015 إدارى مركز شرطة إيتاى البارود "تحريـض عـلى التظاهــر وأعمال عنف والانضمام لجماعة محظورة، وتحرر المحضر رقم 4 أحوال المركز .

وبدائرة مركز شرطة الرحمانية تمكنت القوات من ضبط "عبد النور عبد الحليم عطية يونس" إمام وخطيب، و"حسام خليفة محمد محمود" موظف بالإدارة البيطرية بالرحمانية، و"ياسر عبد السلام عبد السلام عبد العال" إمام وخطيب، و"ياسر محمد إبراهيم الحوشى" إمام وخطيب، و"منصور عطا إبراهيم عامر" مدرس المطلوب ضبطهم وإحضارهم فى القضية رقم 1490/2015 إدارى مركز شرطة الرحمانية "تحريـض عـلى التظاهــر وأعمال عنف"، وتحرر المحضر رقم 90 أحوال المركز .

وبدائرة مركز شرطة الدلنجات، تم ضبط "على محمد على الحوشى" المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 7813/2014 إدارى مركز شرطة الدلنجات "تحريـض عـلى التظاهــر وأعمال عنف والانضمام لجماعة محظورة". و"أحمد مصطفى محمد يوسف حسب الله" المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 1254/2015 إدارى مركز شرطة الدلنجات "تحريـض عـلى التظاهــر وأعمال عنف والانضمام لجماعة محظورة".

وأخيرا بدائرة مركز شرطة دمنهور، تم ضبط "محمد محمود عطية على" صاحب محل إعلانات المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 33592/2014 جنايات مركز شرطة دمنهور "تحريـض عـلى التظاهــر وأعمال عنف والانضمام لجماعة محظورة".