أخبار عاجلة

البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر -
ننشر أسماء ضحايا انقلاب سيارة عروسين في ترعة بالدقهلية -
الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

محلب يترأس اجتماع الحكومة لمناقشة تعديلات قوانين الانتخابات

Google+ Print
محلب يترأس اجتماع الحكومة لمناقشة تعديلات قوانين الانتخابات محلب يترأس اجتماع الحكومة لمناقشة تعديلات قوانين الانتخابات
ترأس المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اجتماع الأسبوعى، منذ قليل، لمناقشة عدد من الملفات الأمنية والاقتصادية وتقارير الوزراء المختلفة، بالإضافة إلى مراجعة التعديلات التى انتهت منها لجنة تعديل قوانين الانتخابات.

يتناول الاجتماع أيضاً عرضا لتقرير وزير الداخلية حول الأوضاع الأمنية، والتصدى للجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى مناقشة الحكومة الاستعدادات الجارية لشهر رمضان من توافر السلع الغذائية اللازمة للمواطنين.


>- محلب يتابع مع وزير الكهرباء تطورات أزمة التيار الكهربائى بالإنتاج الإعلامى
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة

صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة

مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه

مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه

فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة»

فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة»

"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى

"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى