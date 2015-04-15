محلب يترأس اجتماع الحكومة لمناقشة تعديلات قوانين الانتخابات

ترأس المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اجتماع الحكومة الأسبوعى، منذ قليل، لمناقشة عدد من الملفات الأمنية والاقتصادية وتقارير الوزراء المختلفة، بالإضافة إلى مراجعة التعديلات التى انتهت منها لجنة تعديل قوانين الانتخابات.

يتناول الاجتماع أيضاً عرضا لتقرير وزير الداخلية حول الأوضاع الأمنية، والتصدى للجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى مناقشة الحكومة الاستعدادات الجارية لشهر رمضان من توافر السلع الغذائية اللازمة للمواطنين.

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