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ضبط سائق"عض" ضابطاَ أثناء محاولة ضبطه فى حالة سكر رفقة فتاتين بالمنتزه

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ضبط سائق"عض" ضابطاَ أثناء محاولة ضبطه فى حالة سكر رفقة فتاتين بالمنتزه ضبط سائق"عض" ضابطاَ أثناء محاولة ضبطه فى حالة سكر رفقة فتاتين بالمنتزه
أبلغ العقيد فتوح الصعيدى الضابط بقسم مكافحة جرائم الآداب العامة بالإسكندرية، بأنه أثناء مروره بحدائق قصر المنتزه دائرة قسم ثان المنتزه، شاهد السيارة س ق ى 6592 يستقلها شاب وفتاتين، يقومون باحتساء المشروبات الكحولية داخل السيارة، وأثناء ضبطهم تعدى عليه قائدها "فادى .ع .ح" 27 سنة سائق مقيم دائرة الدخيلة بعضه محدثاً إصابته بكدمة دائرية باليد اليسرى، فتمكن من السيطرة عليه وضبطه وبحوزته عدد "2" علبة بيرة "كانز" بينما فر الفتاتين هاربتين بالسيارة .

بعرض المتهم على المستشفى الرئيسى الجامعى ورد التقرير الطبى يفيد اشتباه سكر خفيف وإصابته بكدمات متعددة بالظهر، وجارى العمل على ضبط السيارة والفتاتين، وتحرر المحضر / 2015 جنح القسم، وجار العرض على النيابة .


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