وزيرتا التعاون والتضامن تغادران لواشنطن لحضور اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي

غادر مطار القاهرة الدولي اليوم ، وزيرتا التعاون الدولي نجلاء الأهواني ، والتضامن الاجتماعي غادة والي متوجهتين إلى العاصمة الأمريكية واشنطن للمشاركة ضمن الوفد الحكومي في الاجتماعات المشتركة لصندوق النقد والبنك الدوليين والمؤسسات المالية المرتبطة بهما، والتى تبدأ الجمعة وتستمر يومين.

ومن المقرر أن تعرض مصر من خلال وفدها ، عمليات الاصلاح الاقتصادى الذى تنفذه حاليا فيما يتعلق بالجوانب التشريعية ، والسياسات النقدية وملف الدعم، إلى جانب تطور وتحسن المؤشرات العامة عن الاقتصاد على خلفية الإصلاحات الحكومية.