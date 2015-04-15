إحباط تهريب 26 مليون قرص أدوية مغشوشة داخل حاوية بميناء الإسكندرية

نجحت الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى فى إحباط محاولة تهريب أكثر من 26 مليون قرص من الأدوية الطبية المغشوشة، مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات القياسية، حاولت إحدى شركات الاستيراد والتصدير تهريبها داخل شحنة. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

تفاصيل ضبط الشحنة بدأت عقب أن اكدت تحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى قيام إحدى شركات الإستيراد والتصدير بإستيراد رسالة ( مبردات مياة ) من إحدى الدول وأخفت ضمن مشمولها كميات كبيرة من الأدوية الطبية المغشوشة مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات القياسية بالمخالفة لقانون وزارة الصحة وقانون الجمارك والتجارة.

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات تشكلت لجنة ضمت رجال إدارة البحث الجنائى بالميناء، ورجال قسم مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة، ورجال الإدارة العامة لمكافحة التهريب الجمركى، وتم فرز مشمول الرسالة، وأسفر التفتيش عن ضبط كميات كبيرة من الأدوية بلغت 26 مليون وألفا و600 قرص وكبسولة من عقاقير طبية مختلفة الأنواع مخبأة داخل مشمول الرسالة وهو 554 كرتونة مبردات مياة.

كما تمكنت القوات من ضبط كل من " عادل . س . ع" 34 سنة المفوض من الشركة بإنهاء الإجراءات الجمركية ومقيم بمحافظة الغربية والذى أقر بأنه مفوض من الشركة بإنهاء الإجراءات على تلك الرسالة، ولكنه لا يعلم بمشمولها المخالف وضبط "كريم . م . ع" 35 سنة مندوب، ومقيم بالإسكندرية، وأقر بأنه قام باستلام إذن التسليم من التوكيل الملاحى فقط ولا يعلم مشمول الرسالة، فتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.