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ولى أمر طالب يحرر محضرا ضد مدرسة لصرفهم الطلبة مبكرا وتعريض حياتهم للخطر

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ولى أمر طالب يحرر محضرا ضد مدرسة لصرفهم الطلبة مبكرا وتعريض حياتهم للخطر ولى أمر طالب يحرر محضرا ضد مدرسة لصرفهم الطلبة مبكرا وتعريض حياتهم للخطر
حرر ولى أمر طالب، محضرا بقسم الشرطة ضد مسئولى مدرسة بالإسكندرية، لقيامهم بصرف الطلبة من المدرسة قبل موعد خروجهم الرسمى وتعريض حياتهم للخطر، نتيجة لعودتهم للمنزل وحدهم.

البداية عندما تلقى قسم سيدى جابر، بلاغاً من "مصطفى.ع.م" 47 سنة عامل والد الطالب فتحى 10 سنوات بالصف الرابع الابتدائى بمدرسة أشرف خوجه الابتدائية الكائنة بدائرة القسم ضد إدارة المدرسة لقيامها بصرف الطلبة من المدرسة الساعة 10 صباحاً فى غير الميعاد المحدد لخروجهم دون إخطار أولياء الأمور مما أدى لانصراف الطلبة من المدرسة والتوجه لمسكنهم بمفردهم مما يعرض حياتهم للخطر واتهم إدارة المدرسة بالإهمال، وتحرر المحضر /2015 إدارى قسم سيدى جابر، وجار العرض على النيابة.

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