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مصرع طالب سقط من قطار المناشى بكوم حمادة بالبحيرة

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مصرع طالب سقط من قطار المناشى بكوم حمادة بالبحيرة مصرع طالب سقط من قطار المناشى بكوم حمادة بالبحيرة
تلقى قبل قليل مركز شرطة كوم حمادة بلاغًا من شرطة النجدة، بسقوط شخص من أحد القطارات ووفاته بمحطة سكة حديد واقد دائرة المركز.

وتبين أنه أثناء استقلال محمد يحيى أحمد الطاهر طالب للقطار رقم 682 القادم من إيتاى البارود – القاهرة (خط المناشى)، وتواجده على أحد أبواب القطار زلت قدماه وسقط أرضا مما أدى لوفاته .

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى كوم حمادة العام، وبتوقيع الكشف الطبى عليه بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة تهشم بالجمجمة نتيجة الاصطدام بجسم صلب ولا توجد شبهة جنائية.
>بسؤال والد المتوفى "يحيى أحمد الطاهر" موظف قرر بمضمون ما تقدم، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك، و تحرر المحضر 11377/2015 جنح المركز.

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مصر 365