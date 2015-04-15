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وزير الكهرباء: أتابع إعادة إنشاء برجي أكتوبر.. و22 مولد لمواجهة الأحمال

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وزير الكهرباء: أتابع إعادة إنشاء برجي أكتوبر.. و22 مولد لمواجهة الأحمال وزير الكهرباء: أتابع إعادة إنشاء برجي أكتوبر.. و22 مولد لمواجهة الأحمال

وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر

صرح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إنه زار مدينة الإنتاج الإعلامي للوقوف على إمكانية الانتهاء من إعادة إنشاء برجي الكهرباء اللذين تم استهدافهما أول أمس، في منطقة أكتوبر، في أقرب وقت.

وأضاف الوزير – في تصريحات صحفية – أن الوزارة تعمل على إعادة وصلات تغذية بديلة، مشيرًا إلى أنه مطلوب وحدات طواريء كهرباء، ونوه بأنه تم توفير 22 مولد كهرباء للمنطقة لمواجهة الأحمال.

وكانت مدينة الإنتاج الإعلامي قد شهدت أمس انقطاع التيار الكهربائي مرتين، الأولى في الساعات الأولى من فجر أمس عقب استهداف برجي الكهرباء الرئيسيين، والثانية مساء أمس بعد وجود عطل في الوصلة التي أمدت بها الوزارة المدينة لإعادة التيار.

جدير بالذكر أن وزارة الكهرباء كانت قد أمدت مدينة الإنتاج الإعلامي بعدد من المولدات الاحتياطية، تحسبا لعودة انقطاع التيار الكهربائي.

أ ش أ

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