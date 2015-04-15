أخبار عاجلة

البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر -
ننشر أسماء ضحايا انقلاب سيارة عروسين في ترعة بالدقهلية -
الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الصحة: صرف سوفالدى لـ54ألف مريض بمراكز الكبد حتى منتصف الشهر الجارى

Google+ Print
الصحة: صرف سوفالدى لـ54ألف مريض بمراكز الكبد حتى منتصف الشهر الجارى الصحة: صرف سوفالدى لـ54ألف مريض بمراكز الكبد حتى منتصف الشهر الجارى
أكدت اللجنة القومية للفيروسات الكبدية بوزارة الصحة، أنها سوف تبدأ اليوم الأربعاء، أولى ورش العمل الخاصة بتدريب الأطباء على البروتوكولات العلاجية الجديدة بمراكز الكبد والتى تتضمن عقار الأوليسيو فى منظومة علاج التهاب الكبد الوبائى سى بمبنى التعليم الطبى المستمر بكلية طب قصر العينى.

وقالت اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة فى بيان لها اليوم، إنه من المتوقع أن ينتظم فى التدريب أكثر من ٧٠٠ طبيب من المتخصصين فى الأمراض الكبدية.

وأوضحت اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة، أنه منذ بدء العلاج بعقار سوڤالدى فى النصف الثانى من شهر أكتوبر من العام الماضى وحتى الآن تم صرف العلاج لـ 54 ألفا و23 مريضا يعانون من فيرس سى.


>شركة منتجة لسوفالدى المصرى: نطرح منتجنا بعد غد وهو فعال بنسبة 100%

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365