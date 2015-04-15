الصحة: صرف سوفالدى لـ54ألف مريض بمراكز الكبد حتى منتصف الشهر الجارى

أكدت اللجنة القومية للفيروسات الكبدية بوزارة الصحة، أنها سوف تبدأ اليوم الأربعاء، أولى ورش العمل الخاصة بتدريب الأطباء على البروتوكولات العلاجية الجديدة بمراكز الكبد والتى تتضمن عقار الأوليسيو فى منظومة علاج التهاب الكبد الوبائى سى بمبنى التعليم الطبى المستمر بكلية طب قصر العينى.

وقالت اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة فى بيان لها اليوم، إنه من المتوقع أن ينتظم فى التدريب أكثر من ٧٠٠ طبيب من المتخصصين فى الأمراض الكبدية.

وأوضحت اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة، أنه منذ بدء العلاج بعقار سوڤالدى فى النصف الثانى من شهر أكتوبر من العام الماضى وحتى الآن تم صرف العلاج لـ 54 ألفا و23 مريضا يعانون من فيرس سى.

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