ليلة_الأبطال - إنريكي: مواجهة سان جيرمان مثل الزيارات العائلية

شبه لويس إنريكي مدرب برشلونة مواجهة فريقه لباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا بالزيارات العائلية بسبب اصطدام الفريقين مسبقا في الموسم الحالي بالدور الأول من المسابقة.

وشدد إنريكي على أن خصمه في مباراة الأربعاء بدور الـ8 من المسابقة الأوروبية فريق قوي ويمثل خطورة كبيرة على مرمى منافسيه عن طريق الهجمات المرتدة والكرات الثابتة.

ويحل برشلونة ضيفا على النادي الباريسي في ملعب "بارك دي برنس" في المباراة هي الثالثة بين الفريقين هذا الموسم بعد فوز كل نادي على أرضه في الدور الأول واحتلال البلوجرانا صدارة المجموعة وقتها.

تحدث المدرب الإسباني عشية المواجهة في المؤتمر الصحفي قائلا:"باريس سان جيرمان فريق خطير، يمكنه بداية اللعب من الخلف والاعتماد على المرتدات وأيضا الاستفادة من الكرات الثابتة".

واستدرك"إنه يتشابه معنا كثيرا، لذا ستكون المواجهة جذابة".

وأضاف"الأمر أصبح أشبه بالزيارات العائلية، في هذه المباريات لا يوجد أحد يتفوق على الأخر بشكل واضح وقوي.. نحن سنحاول تحسين مستوانا لتحقيق أفضل نتيجة تجعلنا نتأهل للدور المقبل".

وأردف"سبق وأن قلت في دور المجموعات إنهم أحد أقوى المرشحين للتتويج باللقب، وبإقصائهم تشيلسي تأكدت هذه الرؤية".

وستشهد مواجهة الفريقين صداما جديدا بين إنريكي وزميله السابق لوران بلان مدرب النادي الفرنسي بعد أن تزاملا في برشلونة موسم 1996-1997 وحققا لقب كأس الكؤوس الأوروبية على حساب سان جيرمان في المباراة النهائية.