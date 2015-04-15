ليلة_الأبطال - أليجري: عودة بيرلو كانت حاسمة بالنسبة لنا

أشاد ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس بالمردود الذي قدمه لاعب الفريق أندريا بيرلو أمام موناكو في مباراة الثلاثاء بدوري الأبطال بعد عودته من الإصابة.

وأكد أليجري أن عودة بيرلو للتشكيلة الأساسية للفريق كانت مهمة جدا بالنسبة ليوفنتوس لأنه لاعب حاسم ودائما ما يكون له دور كبير في المباريات الهامة.

وفاز البيانكونيري على ضيفه الفرنسي بهدف مقابل لا شيء أحرزه لاعب الوسط التشيلي أرتورو فيدال من ركلة جزاء، وستقام مباراة العودة الأسبوع المقبل على ملعب "لويس الثاني".

تحدث المدرب الإيطالي لشبكة (سكاي سبورتس) عقب المباراة قائلا:"النتيجة إيجابية والفوز كان مستحقا.. عدم اهتزاز شباكنا يعطينا أفضلية ولو بسيطة قبل لقاء الإياب".

واستدرك"موناكو قدم مباراة جيدة وكان منظما كالمعتاد وصنع لنا مشاكل في الربع ساعة الأولى من المباراة".

وأضاف"بيرلو قدم 70 دقيقة ممتازة بعد غيابه 50 يوما عن الفريق.. كنت أعلم أن مباراة كهذه قد ينهيها بيرلو بكرة ثابتة أو لعبة ماكرة.. وبالفعل حصلنا على ركلة جزاء من تمريرة طويلة منه".

ويسعى يوفنتوس مع مدربه أليجري للتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 12 عاما، إذ تواجد الفريق لأخر مرة في المربع الذهبي عام 2003 حين أقصى ريال مدريد وخسر النهائي بعد ذلك أمام ميلان بركلات الترجيح.