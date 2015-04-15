مدافع ريال مدريد: لم أعض أحدا

كتب داني كارفاخال مدافع ريال مدريد عبر حسابه الرسمي بتويتر أنه لم يعض أحدا من لاعبي أتليتكو مدريد خلال مواجهة الفريقين يوم الثلاثاء بدور الـ8 لدوري أبطال أوروبا.

وكان كارفاخال قد تم اتهامه بعض مهاجم أتليتكو مدريد ماريو مانزوكيتش أثناء المباراة التي شهدت العديد من الاحتكاكات القوية بين اللاعب الكرواتي ومدافعو ريال مدريد.

لكن كارفاخال نفى هذا الأمر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

كتب الدولي الإسباني"لقد رأيت بعد المباراة أنه تم اتهامي بعض أحد لاعبي الفريق المنافس.. دعني أوضح هذا الأمر، لم أقم بعض أي شخص، ولم أحاول حتى أن أقوم بذلك".

وكان لقاء الجارين أتليتكو وريال مدريد قد انتهى بالتعادل السلبي على ملعب فيسينتي كالديرون وسيقام لقاء العودة الأسبوع المقبل على ملعب سانتياجو برنابو.