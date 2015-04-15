نوم الرضيع أقل من 10 ساعات يعرضه لمشكلات سلوكية فى طفولته

أظهرت دراسة طويلة المدى أن الأطفال الرضع الذين ينامون أقل من عشر ساعات بالليل أو يستيقظون كثيرا أثناء الليل أكثر عرضة لأن تكون لديهم مشكلات عاطفية ومشكلات فى السلوك فى عمر الخامسة.>وتوقع الباحثون، حسبما ذكرت صحيفة ديلى ميل البريطانية، وجود ارتباط بين النوم والمشكلات العاطفية والسلوكية، إلا أنهم دهشوا "لأن المخاطر كانت قوية جدا وثابتة".

ونقلت الصحيفة عن الباحث بورج سيفيرتسين بالمعهد النرويجى للصحة العامة بمدينة بيرجن النرويجية، قوله إنه "بينما يمكن للدراسات التجريبية فقط أن تحدد العلاقة السببية إلا أن دراستنا تشير إلى أن ثمة مخاطر متزايدة لتطور مثل هذه المشكلات وأيضا بعد حصر سلسلة من العوامل المحتملة الأخرى".

>وشملت الدراسة 32 ألفا و662 سيدة وطفلها فى النرويج بدعم من وزارة الصحة النرويجية.

وقامت السيدات بتصنيف 99 من سلوكيات الأطفال فى نطاق يتراوح ما بين "غير صحيح" و"صحيح جدا"، وذكروا المدة التى ينامها الطفل خلال 24 ساعة وعدد المرات التى يستيقظ فيها الطفل خلال الليل.

>فقد كشفت النتائج أن الرضع الذين ناموا لأقل من 13 ساعة ليلا غالبا ما يكون لديهم مشكلات عاطفية ومشكلات فى نفس السن.

وحصر الباحثون عمر الأمهات ومستواهن التعليمى وفترة الحمل وعدد الأطفال الآخرين لديهن ووزن الطفل عند الولادة ونوعه، واكتشفوا أن الأطفال الذين ينامون لأقل من عشر ساعات ليلا أو يستيقظون ثلاث مرات أو أكثر فى الليل فى عمر 18 شهرا أكثر عرضة لأن تكون لديهم مشكلات عاطفية وسلوكية فى عمر الخامسة.

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