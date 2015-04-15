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لجنة الفيروسات الكبدية: صرف عقار سوفالدي لـ5423 مريض خلال 6 أشهر

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لجنة الفيروسات الكبدية: صرف عقار سوفالدي لـ5423 مريض خلال 6 أشهر لجنة الفيروسات الكبدية: صرف عقار سوفالدي لـ5423 مريض خلال 6 أشهر

عقار السوفالدي

أعلنت اللجنة القومية للڤيروسات الكبدية، أنها سوف تبدأ اليوم الأربعاء، أولى ورش العمل الخاصة بتدريب الأطباء على البروتوكولات العلاجية الجديدة والتي تتضمن إدخال عقار الأوليسيو في منظومة علاج التهاب الكبد الوبائي سي، وذلك بمبنى التعليم الطبي المستمر بكلية طب القصر العيني.

ومن المتوقع أن ينتظم في التدريب أكثر من 700 طبيب من المتخصصين في الأمراض الكبدية، كما أعلنت اللجنة أنه منذ بدء العلاج بعقار السوڤالدي في النصف الثاني من شهر أكتوبر عام 2014 وحتى يوم الأحد الماضى، تم صرف العلاج لـ 5423 مريضا من مرضى التهاب الكبد الوبائي “سي”.

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