مدرب الأسيوطي: مصدوم من أداء فريقي.. لكن الأهلي نفسه خسر بالأربعة

قال خالد جلال المدير الفني للأسيوطي إنه مصدوم من أداء فريقه أمام الأهلي بعد المباراة التي انتهت بفوز الشياطين الحمر بخمسة أهداف.

وصرح جلال في المؤتمر الصحفي "ربما هي أسوأ مباراة لعبها الفريق منذ توليت المسؤولية".

وتابع "الأداء صادم بالنسبة لي، اللاعبون لم يلتزموا بالتعليمات، ولم ينفذوا أي شيء من الخطة أو السيناريو الذي وضعناه".

وأردف "كل لاعب في أرض الملعب يرتدي قميص الأسيوطي كان خارج الحالة".

وأكمل "النتيجة كبيرة ومحزنة.. لكن على أي حال، كل الفرق خسرت بنتائج كبيرة.. الجيش سقط بالستة أمام الزمالك، والأهلي نفسه خسر برباعية أمام الاتحاد السكندري".