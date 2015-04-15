ليلة_الابطال - أنشيلوتي: التعادل السلبي نتيجة غير جيدة

أعرب كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد عن عدم رضاه عن نتيجة التعادل السلبي التي آلت إليها مباراة فريقه مع أتليتكو مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد تعادل سلبيا مع مضيفه أتليتكو مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ويحتاج الفريق الملكي للفوز بأي نتيجة الأسبوع المقبل لضمان الوصول لنصف النهائي.

وتحدث أنشيلوتي عقب المباراة قائلا:"التعادل السلبي نتيجة غير جيدة على الإطلاق".

وواصل"قدمنا مباراة جيدة خاصة في الشوط الأول، أنا سعيد بأداء كل اللاعبين".

وعن انفراد جاريث بيل في أول المباراة والذي تصدى له يان أوبلاك حارس الأتليتي"حارس

مرماهم قام بتصدي رائع".

وأتم"بيل قدم مباراة رائعة مثل كل زملائه"