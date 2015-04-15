مصرع تلميذة عقب سقوطها داخل حوض ماكينة رى بالمراغة سوهاج

استقبل مستشفى المراغة المركزى، تلميذة تبلغ من العمر 6 سنوات جثة هامدة، على إثر سقوطها داخل حوض خاص موتور رى بناحية الجزازرة دائرة المركز.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة المراغة، يفيد بوفاة طفلة على إثر سقوطها داخل حوض ماكينة رى .

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها المقدم إسلام فاروق مفتش مباحث المركز وقادها الرائد نصر طه رئيس مباحث المركز والنقيب أحمد مصطفى المشنب معاون مباحث المركز، بوصول ملك إسماعيل صالح 6 سنوات تلميذة "جثة هامدة"، وبسؤال عم المتوفاة محمود صالح عبد الشكور 22 عاما نجار مسلح قرر أنه أثناء لهو المذكورة بجوار حوض مياه خاص بموتور رى انزلقت قدماها فسقطت بداخله، مما أدى لوفاتها ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبى على جثة المتوفاة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق" ولا توجد شبهة جنائية فى الوفاة، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائى ذلك وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1560 إدارى المركز لسنة 2015 وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة .