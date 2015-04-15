إصابة 3 أشخاص وحريق بمنزلين فى مشاجرة بين عائلتين بشبين القناطر

شهدت قرية كفر الشوبك بشبين القناطر مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة أسفرت عن إصابة 3 أشخاص من العائلتين ووجود حريق فى منزل العائلتين، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى المقدم أحمد عبد العاطى، رئيس مباحث شبين، بلاغا بحدوث مشاجرة ومصابين ونشوب حريق بناحية الشوبك انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده، وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول نجوى م ى 39 سنة ربة منزل ومصابة بخدوش بالوجه وجرح بالأذن اليسرى ومحمد ع ر 52 سنة قهوجى مصاب بخدوش بالرقبة وكدمات بالقدم اليسرى، وطرف ثان أم هاشم م 42 سنة ربة منزل، والسيد ح أ حسن 23 سنة وشقيقيه ممدوح 27 سنة، ومحمد 16 سنة مصاب وتم ضبط طرفى المشاجرة.

وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم بالتعدى بالضرب وإشعال النيران بأسطح منازلهم، وبالمعاينة تبين وجود حريق بجزء من سقف عشة دواجن ملك الطرف الأول، وآثار حريق ببعض القش الموجود أعلى سطح منزل الطرف الثانى المكون من ثلاثة طوابق، وتم التحفظ على مكان الحريق وأخطرت الأدلة الجنائية، لاتخاذ شئونها وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9585 جنح مركز شبين القناطر لسنة 2015.