"مباحث الأحكام" تنجح فى تنفيذ 20 ألفا و748 حكما قضائيا خلال 24 ساعة

شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بقيادة اللواء زكى حسام الدين مدير الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، حملة تفتيشية موسعة، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة.

وأسفرت الحملات، التى تمت تنفيذاً لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، بمضاعفة جهود تنفيذ الأحكام باستهداف الهاربين من أحكام الجنايات والجنح للحد من نشاطهم، خلال 24 ساعة، عن تنفيذ 20748 حكما قضائيا متنوعا، وشملت تلك الأحكام 196 حكم جناية و8259 حكم حبس جزئى و1420 حكم حبس مستأنف و7202 حكم غرامة و3671 حكم مخالفة.