سفير مصر بألمانيا: 28%ارتفاعا فى عدد السائحين الألمان خلال مارس الماضى

أعلن سفير مصر لدى ألمانيا محمد حجازى، ارتفاع عدد السائحين الألمان إلى مصر خلال الربع الأول من العام الجارى، من يناير إلى مارس، حيث بلغ العدد 208887 سائحا بنسبة زيادة تقدر بـ17%، عن نفس الفترة من العام الماضى.

وقال سفير مصر لدى ألمانيا محمد حجازى، فى تصريحات وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن عدد السائحين بلغ خلال شهر مارس الماضى 92500 سائح بنسبة زيادة تقدر بـ28% عن نفس الشهر خلال العام الماضى.

وأوضح سفير مصر لدى ألمانيا محمد حجازى، أن نسبة الارتفاع جاءت عقب المشاركة المصرية الناجحة فى بورصة برلين الدولية، لاسيما بعد انتهاء فعاليات المؤتمر الاقتصادى الذى شهدته مدينة شرم الشيخ، بحضور مختلف دول العالم والذى أعطى صورة إيجابية عن الأمن والاستقرار، وبث رسائل طمأنة للسائحين ومنظمى الرحلات علاوة على الفعاليات والمناسبات والأحداث السياحية المختلفة التى تم تنظيمها داخل ألمانيا وأيضا بالمقاصد السياحية المصرية.

وأشار سفير مصر لدى ألمانيا محمد حجازى إلى أن مدينة شرم الشيخ تشهد حاليا ورشة عمل خلال الفترة من 11- 18 أبريل الجارى بالتعاون مع كبرى المجلات المهنية السياحية بألمانيا (Touristik Aktuell) بحضور رئيس تحريرها ماتيس جورتلر للترويج لهذه المنطقة.

ولفت سفير مصر لدى ألمانيا محمد حجازى إلى أنه تم تنظيم ليلة سياحية للإعلام السياحى وشركات السياحية نهاية الشهر الماضى للترويج لمنطقة الساحل الشمالى بالتعاون مع اتحاد (ٍSchmetterling)، ومع رئيس مجلس إدارة شركة (GIATA) والتى تقوم بتوفير معلومات الفنادق والمزارات السياحية لكافة منظمى الرحلات والمكاتب السياحية بألمانيا، ويتم استخدام معلومات (GIATA) فى جميع أنواع أنظمة الحجز لبيع أى منتج سياحى.

من جانبه، أكد المستشار السياحى محمد جمال أنه سيتم التركيز خلال الفترة المقبلة على الحملات الدعائية والترويج للسياحة إلى مصر خلال شركات دعائية متخصصة.

يذكر أن معدلات السياحة الألمانية إلى مصر كانت قد تخطت حاجز المليون و200 سائح خلال العام 2010، وتهدف السفارة المصرية بالتعاون مع المكتب السياحى ببرلين إلى عودتها إلى معدلاتها السابقة.